Passaggi danteschi: a Castellabate un viaggio nel libro antico

Il Centro Studi Pietro Ebner organizza un piccolo viaggio nel libro antico tra le immagini fantastiche di una Comedia rinascimentale.

Questa sera, nell’ambito degli appuntamenti della 32° Fiera del Libro di Castellabate, si terrà nella suggestiva cornice del Castello dell’Abate una iniziativa promossa dal Centro Studi Pietro Ebner con il sostegno dell’associazione Identità Mediterranee.

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante verrà esposta solo per questa sera una preziosa edizione del 1596 della Divina Commedia: una edizione annotata dal celebre commentatore Alessandro Verrutello che presenta numerose xilografie che raffigurano l’oltremondo dantesco.

La serata sarà spunto per un piccolo viaggio nel libro antico tra le immagini fantastiche di una Comedia rinascimentale accompagnati dalle parole dell’avv. Giuseppe Carrato, socio del Centro Studi, bibliofilo e proprietario di questo libro antico che generosamente rende disponibile, e dell’avv. Giuseppe Di Vietri, direttore del Centro Studi Pietro Ebner.

Durante la serata, che avrà inizio alle ore 21.30 e che durerà circa un’ora, si esplorerà questa particolare edizione rinascimentale del poema dantesco soffermandoci con fare curioso sulla storia di questo libro, sulle.suggestive xilografie che ci proiettano meravigliosamente nei paesaggi e nelle geografie del mondo dantesco visti con gli occhi dell’uomo del Rinascimento.

Un oltremondo, quello dantesco, ove confluiscono realtà e fantasia, rivelazione divina e immaginazione degli antichi, storia pubblica e privata.