Oggi le Parlamentarie 5 Stelli: 2 cilentani cercano la ricandidatura

Dalla 10 di questa mattina hanno preso il via le Parlamentarie, ovvero le votazioni on line degli iscritti al Movimento 5 Stelle per decidere i candidati alle prossime elezioni politiche.

Parlamentarie 5 Stelle: come si vota

Si vota fino alle 22 di oggi (16 agosto). Sulla piattaforma Sky Vote “ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%“, si legge sul sito del Movimento 5 Stelle.

I candidati cilentani

Potranno essere votati i candidati che hanno presentato le loro autocandidature. Tra di essi i cilentani Felicia Gaudiano (di Albanella) e Francesco Castiello (di Vallo della Lucania), entrambi senatori uscenti.

Come votare

Ciascun iscritto abilitato al voto, nella propria area di voto, troverà tre schede:

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative alla Camera dei Deputati;

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative al Senato della Repubblica;

una scheda contenente la proposta di un elenco di nominativi indicati dal Presidente.