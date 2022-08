Comunità Montana Gelbison e Cervati: il segretario generale in pensione torna a lavoro a titolo gratuito

Nonostante sia in pensione, lavorerà per la Comunità Montana Gelbison e Cervati a titolo gratuito. Un’opportunità consentita dalla legge e che sta trovando sempre più applicazione negli anni recenti considerato che gli enti locali sono costretti a far fronte al problema dell’assenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

In questo caso c’è anche un problema di natura burocratica. A giugno, infatti, è scaduto il contratto con il segretario generale dell’Ente Montano che ha avviato le procedure per il nuovo conferimento. Nelle more, però, non potendosi trovare sprovvisto di questa figura, ha scelto di affidare l’incarico a Caludio Auricchio, già segretario generale dell’Ente nel 2017.

Pertanto sarà lui a svolgere ad occuparsi del ruolo di segretario generale, ottenendo soltanto un rimborso spese per i viaggi, nell’importo massimo di 1200 euro mensili, fino all’individuazione di un nuovo segretario.