Agropoli: turisti derubati. Portate via valigie e documenti

Ancora un furto ai danni di turisti ad Agropoli. Lo scorso 13 agosto, infatti, dei vacanzieri sono stati derubati alle spalle di San Marco, nell’area parcheggio comunale di via della Lanterna dove avevano scelto di parcheggiare la propria auto per trascorrere qualche minuto sul lungomare in attesa del check in hotel.

Al loro ritorno, però, trovato il vetro posteriore rotto e riscontrato il furto di due valigie e una borsa contenente soldi e effetti personali, compresi occhiali da vista e medicinali.

I turisti hanno presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri e sperano quantomeno di riuscire a reperire effetti personali e documenti.

Purtroppo tali episodi si registrano sovente, soprattutto durante la stagione estiva, senza che si riesca a porvi freno. Quest’anno l’amministrazione comunale si è mossa provando a garantire maggiore sicurezza, con metodi che però si stanno rilevando inefficaci.