Torna il Caselle Film Festival

Dopo ben 4 anni torna a Caselle a Pittari l’attesissimo appuntamento con il cinema che racconta le tematiche relative all’ambiente. Da venerdì 19 a domenica 21 agosto Piazza Olmo, cuore pulsante del borgo dell’entroterra del Bussento, ospiterà i corti finalisti della settima edizione del Festival internazionale di Cortometraggio sull’Ambiente, organizzato dal Comune di Caselle in Pittari e dell’associazione CFF – Caselle Film Festival con il finanziamento del Comune di Caselle e di Iren, società per azioni che si occupa di produzione e distribuzione di energia elettrica.

La selezione ha riguardato oltre 400 corti provenienti da ogni parte del mondo.

Il via venerdì 19 agosto con la presentazione delle giurie e la proiezione di una serie di cortometraggi in concorso. Ospiti della serata la produttrice cinematografica Elena De Santis (tra le sue pellicole, “Il pesce pettine” con Stefania ed Amanda Sandrelli, secondo classificato al Festival Internazionale del Cinema di Salerno nel 2019), l’attore Luca Capuano, conosciuto dal grande pubblico per essere stato l’interprete di Adriano Riva in CentoVetrine e di Edoardo Monforte nella serie Le tre rose di Eva, e Stefano Masciarelli, attore, comico e doppiatore ma anche uomo di spettacolo con la consacrazione in Avanzie Tunnel assieme a Serena Dandini. Il tutto seguito da uno spettacolo di musica e cabaret.

Sabato 20 agosto, seconda serata, dopo la proiezione di altri cortometraggi in concorso, saliranno sul palco gli attori Mauro Racanati (Riccardo Crovi nella soap di Rai3 “Un Posto al sole”), Mimosa Campironi (tanto teatro con Shakespeare e Goldoni ma anche televisione con “Incantesimo”) e Massimo Poggio (al cinema “la finestra di fronte” e “Il sangue dei vinti”, in tv “L’avvocato delle donne” e “Il paradiso delle signore”). Chiuderà il programma uno spettacolo musicali con artisti locali.

Gran finale Domenica 21 agosto con la proiezione, fuori concorso, di “Amici per la pelle”, la proclamazione e la premiazione dei vincitori del CFF 2022 nelle varie categorie. Protagonisti della serata finale l’attrice e presentatrice Nunzia Schiavone (attrice e presentatrice, volto noto e apprezzato delle tv campane) ed il duo comico Gigi e Ross, colonne portanti di Zelig e Made in Sud. Chiuderà la kermesse lo spettacolo musicale del Maestro Daniele Gibboni (Oltre mille concerti in tutto il mondo con partecipazione in diverse trasmissioni televisive).