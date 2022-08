L’Almanacco del 15 agosto 2022

Almanacco del 15 agosto 2022:

Santi del giorno: Assunzione della Beata Vergine Maria

San Luis Batis Sainz (Martire Messicano)

San Tarsicio (o Tarcisio) di Roma (Martire)

Sant’Arduino di Rimini (Sacerdote ed Eremita)

Santa Gioconda di Roma (Vergine e Martire)

Etimologia: Maria, l’ebraico “Maryam”, trasformatosi nel greco “MariAm”, o anche “Maria”, è il personale all’origine del celebre nome Maria, dal quale deriva anche l’orientale Myriam.

Proverbio del giorno:

Se vuoi la buona rapa, per Santa Maria sia nata.

Aforisma del giorno:

La maggior parte delle mie azioni si regolano sull’esempio, non con la scelta. (M. de Montaigne)

Oggi è:

Ferragosto: Il giorno di Ferragosto è una festa sia religiosa che civile. Tradizionalmente, in questo giorno, si usa fare gite fuori porta, con pranzo a sacco e grigliate.

Accadde Oggi:

1483 – Inaugurata la Cappella Sistina Papa Sisto IV inaugura la cappella Palatina del Palazzo Apostolico restaurata, consacrandola all’Assunta. Inserita in una vasta opera di ristrutturazione del tessuto urbano di Roma.

1962 – Spiderman debutta nei fumetti: Sul numero 15 di Amazing Fantasy, storica serie antologica dei fumetti firmati Marvel Comics, compare per la prima volta l’Uomo ragno, ideato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni).

1969 – Concerto di Woodstock: Tre giorni di rock, cultura hippie ed eccessi. Il Festival di Woodstock ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale: è stato un fenomeno sociale e di costume che ha segnato una generazione.

1979 – Sbarca nelle sale Apocalypse Now: Dopo aver fatto incetta di Oscar con i primi due capitoli de Il padrino, il regista Francis Ford Coppola sforna un altro capolavoro, tratto dal romanzo “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad e destinato a fare scuola nel genere “guerra”.

1914 – Inaugurato il Canale di Panama: È la scorciatoia più celebre al mondo, punto di collegamento tra gli oceani Atlantico e Pacifico e rotta cruciale dei traffici commerciali tra il continente americano e il resto del globo. Lungo 81 km, il Canale di Panama attraversa l’America Centrale e collega il golfo dell’omonima capitale dell’ex stato colombiano con il Mar dei Caraibi.

1975 – “Amici miei” debutta al cinema «Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione» commenta così, la voce fuori campo, ogni volta che l’allegra brigata fiorentina di Amici miei si appresta a mettere in opera uno scherzo o una “zingarata”, ossia «una partenza senza meta e senza scopi, un’evasione senza programmi che può durare un giorno, due o una settimana».

Sei nato oggi? La tua è una natura semplice, a volte un po’ rude, sbrigativa, ma sempre molto sincera e leale. Nella vita badi al sodo, ami la natura e ti si addice un lavoro, anche se faticoso, che ti permetta di vivere tra boschi e campi. La tua vita sentimentale è felice e ben presto costruirai quella famiglia serena ed unita che desideri.

Celebrità nate in questo giorno:

1769 – Napoleone Bonaparte Nato ad Ajaccio, nella Corsica del sud, venne ribattezzato l’uomo del destino, per il nuovo assetto politico dato all’Europa e all’area mediterranea, attraverso i suoi trionfi militari di generale e condottiero dell’esercito francese.

1972 – Ben Affleck : Nato a Berkeley, in California, è un attore di fama ma è come regista e sceneggiatore che ottiene i riconoscimenti più prestigiosi. Come attore viene lanciato dal film di fantascienza Armageddon (1998), nello stesso anno riceve l’Oscar per la “miglior sceneggiatura” di Will Hunting – Genio ribelle, con protagonista Matt Damon.

1944 – Gianfranco Ferré: Personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Nato a Legnano, a circa 20 km dal capoluogo lombardo, Gianfranco Ferré è stato uno stilista di rilievo internazionale

1771 – Walter Scott: Nato ad Edimburgo, capitale della Scozia, fu uno dei maggiori scrittori a cavallo tra Settecento e Ottocento e considerato l’inventore del romanzo storico.

Scomparsi oggi:

1992 – Giorgio Perlasca: Il suo nome compare nell’elenco dei 525 italiani Giusti tra le Nazioni, ossia i “non ebrei” che hanno rischiato la propria vita per salvare quella dei perseguitati dal genocidio nazista. Nato a Como.

1936 – Grazia Deledda: Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, da molti critici considerata l’anima “russa” della Bambagia, perché alla maniera di grandi narratori quali Tolstoj e Dostoevskij ha raccontato l’umanità passionale e tormentata della terra natia.