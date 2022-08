Montesano: ignoti gettano olio motore nei pozzi di Campolongo

Pozzi inquinati da olio motore. È accaduto a Montesano sulla Marcellana dove ignoti hanno pensato bene di gettare liquidi all’interno delle vasche di raccolta d’acqua. Gli stessi hanno poi danneggiato fontane e invasi di località Campolongo.

“Tra oggi e domani, come è consuetudine ferragostana, – ha detto il sindaco Giuseppe Rinaldi in un post su Facebook – molte persone, molti montesanesi, raggiungeranno la Piana montana di Campolongo e si renderanno conto di cosa la mano dell’uomo è capace, barbaramente, a volte, di fare. Dicevo le persone che saliranno in montagna, in quella bella ed unica nostra montagna, dal grande valore affettivo, troveranno tutti e tre i pozzi, ivi presenti, inquinati con presumibilmente olio motore esausto nelle loro acque e tutti gli abbeveratoi, fontane ed invasi danneggiati e divelti”.

“Un gesto particolarmente grave, prontamente denunciato da questa Amministrazione Comunale, avviando campionamenti e lavori di urgenza, e che è oggetto di indagini da parte delle Forze dell’Ordine e quindi mi fermo qui sulle notizie da riportare. Confidiamo molto nel lavoro di indagine in corso”, aggiunge Rinaldi.

Il primo cittadino si lascia poi andare ad una riflessione: “non si può far finta di niente e soprattutto va raccolta l’unità di una comunità che sono certo è impegnata, nella stragrande maggioranza, nella difesa dell’ambiente, delle acque, del patrimonio pubblico.

Inoltre, come dicevo, Campolongo è una montagna dal valore affettivo… è un luogo dove tanti nostri nonni hanno versato sudore e sacrificio per crescere le famiglie, allora numerose, attraverso l’allevamento, la pastorizia ed altro. E’ un luogo di ritrovo, di amicizia, di associazionismo, dello stare insieme… è un luogo significativo della comunità montesanese che ritengo voglia difenderlo da qualsiasi violenza.

A riguardo, vi chiedo aderire alla petizione online #nessunotocchicampolongo per far sentire tutti la nostra voce, per ribadire che la montagna è di tutti e va salvaguardata, per mostrare come Campolongo sia luogo del cuore della nostra comunità da difendere sempre ed ovunque”.

Per firmare premere sul link: https://chng.it/Kk5gDBftrY