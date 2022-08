Agropoli: ”Ombrellone sequestrato mentre ero in spiaggia”

Va a mare all’alba, ma durante un blitz finalizzato a liberare il litorale dalle attrezzature da spiaggia lasciate incustodite, gli agenti della Polizia Municipale e gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi gli portano via l’ombrellone.

L’episodio che vede protagonista un turista del beneventano si è verificato giovedì scorso sul lungomare San Marco di Agropoli.

Periodicamente, infatti, i caschi bianchi intervengono sulle spiagge libere per frenare il malcostume del cosiddetto ombrellone selvaggio, messo in atto da chi lascia sulla spiaggia il proprio ombrellone per prenotarsi un posto per il giorno successivo.

Un comportamento contrario alle disposizioni in vigore che vietano di occupare il litorale dal tramonto al mattino successivo. Questa regola, però, rischia di danneggiare chi ama fare un bagno alle prime ore del mattino, come anche il turista beneventano.

“Sono sceso a mare alle 6:20, ho messo l’ombrellone e sono andato a riva – racconta – dopo neanche 10 minuti sono arrivati gli agenti, i quali hanno sequestro gli ombrelloni prendendo anche il mio”. I vigili, non notando l’uomo in spiaggia forse poiché intento a fare il bagno, hanno sequestrato ogni attrezzatura, compresa la sua.

Sarebbe risultato vano il tentativo del turista di chiedere spiegazioni: per i caschi bianchi l’ombrellone era incustodito e il proprietario non era nelle immediate vicinanze e come tale andava rimosso; per riottenerlo avrebbe dovuto fornire le sue generalità, pagare una sanzione di 200 euro e poi contestarla.

Un procedimento inutile visto il modico valore dell’oggetto sequestrato. “Nel 2022 se uno vuole andare in spiaggia alle 6 del mattino, mettere l’ombrellone e andarsi a farsi il bagno per poi proseguire la giornata in città viene multato”, l’amaro commento del turista.

Da palazzo di città precisano però che tutto si è svolto seguendo le regole, nel rispetto delle ordinanze cittadine in vigore sull’utilizzo della spiaggia e dello stesso codice della navigazione.