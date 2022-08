Vallo della Lucania: stabilite le tariffe per il trasporto scolastico

VALLO DELLA LUCANIA. Confermate, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, le tariffe per il servizio di trasporto scolastico.

Ecco le tariffe stabilite per l’anno 2022 a Vallo della Lucania

Nello specifico, le tariffe per l’anno 2022, entreranno in vigore dal 1° settembre, in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Da € 14,00 ad un massimo di € 42,00 per il primo figlio da € 11,00 a € 33,60 per il secondo figlio e da € 8,40 a € 25,20 per il terzo figlio.

Per gli alunni con invalidità riconosciuta al 66%, si parte da € 7,00 fino ad un massimo di € 21,00.

Sono esenti dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia ISEE, gli alunni diversamente abili in sictuazione di gravità, presentando la certificazione all’Ufficio sanitario competente dell’ASL o della Commissione che ha accertato l’invalidità.

Il pagamento della tariffa avviene mensilmente e in via anticipata, senza diritto di rimborso nel caso di mancata o parziale fruizione del servizio. Si applica la riduziuone del 40% della tariffa nel caso di fruizione del servizio per il solo percorso di andata o per il ritorno.

Il Comune, svolge il servizio di trasporto scolastico, mediante scuolabus rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.