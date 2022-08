Salernitana-Roma: le probabili formazioni della prima di campionato

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella serata di domani, alla Roma. Allo stadio “Arechi” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i giallorossi di Jose Mourinho. La gara valevole la prima giornata di campionato, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Daniele Orsato di Schio.

Salernitana-Roma: le probabili formazioni del match

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

I convocati dei granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Roma.

PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bradaric, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia

Le parole del tecnico Davide Nicola

“Domani ci aspetta un test importante davanti a una grande cornice di pubblico. La Roma è una squadra estremamente qualitativa, ha fatto un mercato importante e si è rinforzata molto. Non potremo essere perfetti ma cerco l’atteggiamento e l’entusiasmo giusto. Ho chiesto ai ragazzi attenzione e maniacalità per apprendere pochi concetti in breve tempo. Voglio vedere carattere, personalità e intensità da parte di tutti. Inizia il campionato e affrontiamo una grande squadra, abbiamo voglia di misurarci con un avversario del genere. Servirà grande attenzione nei momenti chiave della gara. Non vedo l’ora di vedere il Presidente domani per ringraziarlo perché si è adoperato per far arrivare quanto prima i giocatori di cui avevamo bisogno. Abbiamo giocatori giusti per creare la giusta competitività, che porta ad innalzare il livello degli allenamenti e della squadra”.

I precedenti della gara

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Salernitana e Roma quello in programma domenica alle 20:45 all’”Arechi”. La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque, nei sei precedenti nel massimo torneo – i campani invece hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi.