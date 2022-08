Operaio della comunità montana Alburni vittima di incidente

Attimi di paura per un operaio della Comunità Montana Alburni, residente a Sicignano degli Alburni. L’uomo si trovava a Castelcivita a bordo di un mezzo speciale che all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è ribaltato.

Il lavoratore è rimasto sotto il veicolo. Immediati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasferito il malcapitato all’ospedale di Salerno in codice rosso.

Ha riportato una lussazione alla spalla, traumi al viso e lesioni alla milza. Necessario per lui l’intervento chirurgico.

“Siamo tutti vicini a lui e alla famiglia, grati come sempre del suo lavoro in prima linea. Aveva appena liberato una strada in alta montagna. Operaio espertissimo, e sempre disponibile, come lo sono i nostri forestali”, ha commentato il presidente Uncem Vincenzo Luciano.