Mag Fest: a Caselle in Pittari i Foja

Il 14 agosto a Caselle in Pittari in Piazza Olmo si terrà il concerto dei Foja organizzato dai giovani del Mag Fest grazie al contributo del Comune di Caselle in Pittari e la collaborazione del Forum e della Pro Loco.

“Mag Fest “è l’acronimo di Musica, Arte e Giovani ed è un festival che nasce per dare espressione alle diverse sfaccettature dell’arte spaziando tra musica, fotografia, disegno…

L’evento del 14 vedrà in scena diversi artisti.

Ad aprire il concerto alle 21:00 sarà la giovane Federica in arte Feeda. Il suo approccio alla musica avviene a soli 13 anni e nonostante il passare del tempo la musica è stata sempre per lei un modo per dare voce alle sue emozioni. È proprio dal suo bisogno interiore di scrivere per esprimere al meglio sé stessa che nasce il suo primo singolo “Soprammobile” nel 2021, un vero e proprio sguardo alla sua vita giunta a un radicale cambiamento.

A seguire si esibiranno “I Matti delle Giuncaie”, un gruppo musicale folk rock nato nel 2008 a Follonica. Il gruppo è composto da Lapo Marliani, Francesco Ceri, Simone Giusti e Mirko Rosi. Il loro motto è divertirsi suonando per tale motivo vanno a miscelare più generi dal rock, al folk, dalla musica gitana alla musica cantautoriale.

Alle 22.30 poi prenderanno la scena i Foja, un gruppo musicale folk rock partenopeo nato nel 2006. I componenti del gruppo sono Dario Sansone (voce e chitarra), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano Falcone (basso elettrico) e Giovanni Schiattarella (batteria). Pubblicano il loro primo album nel gennaio del 2011 “‘Na Storia Nova” anticipato dal singolo “‘O sciore e ‘o viento”.

Un loro brano “‘A Malìa”, estratto dal loro secondo disco “Dimane Torna ‘O Sole” ha preso parte alla colonna sonora del lungometraggio animato “L’arte della felicità”, per la regia di Alessandro Rak che presentata al Festival di Venezia ha vinto il premio E.F.A. (l’Oscar europeo). Il brano, inoltre, è stato selezionato nella cinquina finale come Miglior canzone originale ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento nell’anno 2014.

Il 27 giugno 2016 è una data storica per i Foja poiché sono stati la prima rock band in assoluto a suonare in elettrico sul palcoscenico del Teatro San Carlo con lo spettacolo Cagnasse Tutto.

Per festeggiare la cittadinanza onoraria conferita a Diego Armando Maradona dal Sindaco di Napoli, il 5 luglio 2017 a Piazza del Plebiscito, i Foja hanno aperto lo spettacolo diretto da Alessandro Siani con una versione inedita e travolgente di Yes I Know my way.

Molte sono state dunque nel corso del tempo le loro pubblicazioni e i loro successi. Lo spettacolo e il divertimento con loro sono garantiti.

Lo scopo della serata infatti è proprio quello di far divertire, emozionare e trasmettere energia positiva attraverso la musica.