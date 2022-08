L’Almanacco del 13 agosto 2022

Almanacco del 13 agosto 2022:

Santi del giorno: San Ponziano (Papa e Martire)

Sant’Ippolito (Sacerdote e Martire)

San Benildo Romancon (Religioso)

San Cassiano di Imola (Martire)

San Cassiano di Todi (Vescovo e Martire)

Santa Concordia (Martire)

Santa Radegonda (Regina di Francia)

Sant’Ippolito è il protettore di cavalli e carcerieri

Etimologia: Ippolito, deriva dal greco “Ippòlytos”, personale composto da “hippos”, “cavallo”, unito a “lyein”, “sciogliere”, nel significato di “colui che scioglie i cavalli”. Molto apprezzato tra le prime comunità cristiane, è ancora discretamente attestato in tutta Italia..

Proverbio del giorno:

Raglio d’asino non giunse mai in cielo.

Aforisma del giorno:

La gola ha ucciso più uomini che la fame. (Talmud)

Accadde Oggi:

1942 – Esce il film Disney Bambi: La Disney propone il suo quinto film d’animazione. Un’opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore e nella mente di più di una generazione. È tratto dal romanzo Bambi, la vita di un capriolo, pubblicato nel 1923 dall’austriaco Felix Salten.

1961 – Il muro di Berlino: Dopo la Seconda guerra mondiale, la Germania è divisa in due stati distinti e politicamente e militarmente contrapposti. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due, mediante la costruzione di un muro eretto, secondo le autorità della Germania dell’Est, per evitare invasioni dall’Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l’esodo dei cittadini verso l’occidente.

2010 – Prima donna gondoliere a Venezia: Per secoli è stato un mestiere per soli uomini. Dal 2010 il cambiamento epocale: a vogare tra i canali di Venezia c’è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri.

Sei nato oggi? La tua bontà e generosità sono tali da sconfinare, spesso, nell’ingenuità, ma una persona con maggiore esperienza potrà aiutarti a difenderti da chi vorrebbe approfittarsi di te. Nel lavoro riuscirai particolarmente bene in una professione che ti permetta di aiutare gli altri, mentre in amore raggiungerai la felicità in età matura.

Celebrità nate in questo giorno:

1899 – Alfred Hitchcock Nato a Leytonstone, quartiere nord-orientale di Londra, Alfred Joseph Hitchcock è ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller.

1926 – Fidel Castro: Noto rivoluzionario politico cubano, primo ministro di Cuba dal 1959 al 1976, presidente del Consiglio di Stato dal 1976 al 2008. Protagonista indiscusso della Rivoluzione cubana.

1953 – Ron: Nato a Dorno, nel pavese, il vero nome è Rosalino Cellamare ma la popolarità di cantautore, stimato dai colleghi e dal pubblico, è legata al nome d’arte Ron.

1866 – Giovanni Agnelli: Storica figura dell’imprenditoria italiana, con lui ebbe inizio la dinastia Agnelli destinata a conservare un ruolo di primo piano nella storia economica e sociale del Bel Paese.