Fu vittima di un un incidente, Albanella piange Sara Scorziello

La comunità di Albanella in lutto per la scomparsa di Sara Scorziello. La donna, 43 anni, era stata protagonista di un incidente stradale in scooter una settimana fa. Apparsa subito in gravi condizioni si è spenta all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli.

La vittima percorreva la strada che dalla località Bosco conduce a San Nicola, insieme alla figlia.

Per cause da accertare perse il controllo del mezzo che guidava, finendo in un canale insieme alla figlia 14enne.

Sara Scorziello era stata prima trasferita al ‘San Luca’ di Vallo della Lucania e poi a Napoli dove è sopraggiunto il decesso.