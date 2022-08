Capaccio, barca in avaria: salvata famiglia salernitana

Provvidenziale intervento di salvataggio ieri a Capaccio Paestum da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Agropoli, guidati dal comandante Valerio Di Valerio.

L’allarme è scattato da una imbarcazione da diporto in avaria che stava navigando a circa 10 miglia dalla costa.

A bordo quattro turisti salernitani, una famiglia composta da due bambini e due adulti, tra cui una donna in stato interessante. La Guardia Costiera li ha tratti in salvo e trasferiti al porto di Agropoli. Per fortuna per loro nessuna conseguenza.