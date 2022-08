Parità di genere: un incontro a Caselle in Pittari

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha organizzato, in collaborazione con l’Asl Salerno – Codice Rosa dell’Ospedale di Sapri e il Piano Sociale S9, un incontro pubblico sulla parità di genere, in programma Sabato 13 Agosto alle ore 20.30, in Piazza Olmo.

L’iniziativa, giunta alla sua Settima Edizione, è stata promossa e fortemente voluta dal Vice Sindaco Gerardo Gallo, in qualità anche di responsabile del Codice Rosa del Presidio Ospedaliero di Sapri e referente delegato comunale per il Centro Anti Violenza di Caselle in Pittari.

Un incontro dibattito che ogni anno si propone di focalizzare l’attenzione sulla tematica della violenza sulle donne, offrendo ulteriore occasione di sensibilizzazione su un fenomeno sociale così rilevante, con la consapevolezza che su questo fronte bisogna ancor più intensificare le azioni e attività già messe in campo.

Prima del convegno è prevista l’esibizione del Quintetto Brass dell’Associazione Musicale “G. Verdi”, mentre nel corso della serata, assisteremo ad una performance da parte di un gruppo di ragazzi casellesi.

Ospiti della serata alcune ragazze della squadra femminile di calcio della Salernitana, neo promossa in serie C.

A fare gli onori di casa, sarà Il Sindaco dott. Giampiero Nuzzo, unitamente all’organizzatore Gerardo Gallo e la responsabile del coordinamento dell’evento, d.ssa Maria Lucia Pisano.

Parteciperanno alla manifestazione il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri, cap. Francesco Fedocci e il Direttore Sanitario del P.O. di Sapri, dott. A. Claudio Mondelli, il Parroco di Caselle in Pittari, don Marco Nardozza.

Presenti per il Piano di Zona S9, la coordinatrice rag. Gianfranca Di Luca e la responsabile del Centro Anti Violenza, d.ssa Carmela Landi.

Interverranno inoltre il dirigente scolastico prof. Corrado Limongi e il Presidente della costituenda locale Polisportiva, dott. Pepè Giudice.

Conclude l’incontro pubblico l’avv. Franco Maldonato.