Ottati: una giornata dedicata alla donazione del sangue in collaborazione con AVIS

L’amministrazione comunale di Ottati, in collaborazione con AVIS Comunale di Agropoli, organizzata la giornata del dono del sangue- il malato non va in vacanza, per la raccolta straordinaria di sangue.

L’appuntamento è per sabato 13 agosto presso gli studi medici c/o Casa comunale di Ottati.

L’importanza della donazione e l’appuntamento ad Ottati

La donazione è un atto d’amore verso gli altri perchè salva la vita, ma allo stesso tempo anche verso se stessi perchè permette di controllare il proprio stato di salute.

Tanti sono gli appuntamenti e le iniziative che vengono messe in campo, ogni anno, nel Cilento, Diano e Alburni al fine di sensibilizzare, soprattutto i più giovani.

L’appuntamento è volto, infatti, a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza alla donazione e a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente, compie questo gesto solidale a favore di tanti pazienti.