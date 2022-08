I Trecento a Tortorella, nuovo appuntamento con “Tracce di rivoluzione” dedicato a Carlo Pisacane

Torna a Tortorella l’appuntamento con “Tracce di rivoluzione nelle Terre del Bussento. Oltre Pisacane”, realizzato nell’ambito del progetto POC 2022 Regione Campania, con i Comuni di Sapri (capofila), Torraca, Vibonati, Tortorella ed Ispani.​

Nel piccolo borgo a 582 metri sul livello del mare, accovacciato su una collina a strapiombo sulla forra del torrente Bussentino, martedì 16 agosto 2022 andrà in scena “I Trecento a Tortorella”, una serata interamente dedicata a Carlo Pisacane.​

L’evento partirà da Piazza Scipione Rovito e attraverserà i vicoli del borgo fino ad arrivare in piazza Sacra Famiglia. Lì andrà in scena il passaggio di Pisacane sul territorio di Tortorella.​ La rappresentazione avverrà in un luogo storico del borgo, l’abside restaurato che risale all’anno Mille, la zona del Palazzo Marchesale, e la Porta Suctana, che rappresentava uno strategico accesso alla zona orientale di Tortorella e immetteva nel quartiere greco del borgo, diventando nel corso dei secoli, in particolare durante il Settecento, luogo chiave dell’abitato essendovi ubicato il palazzo dei Signori del feudo, i marchesi Carafa della Stadera. ​

Un contesto, insomma, dove la storia si tocca con le mani.​ Il programma prevede, dalle h.20, performances di giocolieri ed equilibristi e musica popolare. ​ Quindi, alle h. 21:30 il convegno storico dal titolo “La spedizione di Carlo Pisacane attraverso il territorio di Tortorella” a cura del professor Gianluca Berardi, cultore di storia locale.​ Alle 22 sarà la volta del dramma musicale su Carlo Pisacane “Un sogno di libertà” nella riduzione teatrale dell’attore e sceneggiatore Umberto Iervolino.​

La serata proseguirà, accompagnata dalla musica itinerante del Gruppo Folkloristico ‘Raffaele Viviani’ con un percorso gastronomico e con le visite guidate di “Museo in cammino” presso il Palazzo Marchesale.