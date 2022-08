Cilento Travel Experience fa tappa ad Ogliastro Cilento 

Prosegue il viaggio di Cilento Travel Experience alla scoperta della cultura identitaria. Il 14 Agosto, alle ore 21, nel borgo di Ogliastro Cilento, si terrà il concerto degli Antiqua Saxa con la partecipazione straordinaria di Peppe Cirillo.

Sarà uno spettacolo di musica popolare e non con Aristide Garofalo alla chitarra elettrica, Lillo De Marco alla chitarra acustica , Marco Bruno alla batteria, Antonio Brunetti al basso, Raffa Coppola alle percussioni, Antonio Volpe alle tastiere, accompagnati dalla voce di Giovanna Germano’ e Peppe Cirillo.

L’obiettivo di Cilento Travel Experience , finanziato dai fondi regionaali POC Campania 2014/2020 – Linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” – DGRC n. 298 del 07/07/2021 e n. 545 del 30/11/2021. Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Periodo Ottobre 2021 – Dicembre 2022, è far conoscere il territorio attraverso le tradizioni simbolo del Cilento.

Il progetto vede il comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Rutino, Agropoli, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Giungano, Torchiara e Prignano Cilento.

Tra Agosto e Settembre sono previsti nove spettacoli musicali itineranti alla scoperta dell’antica traduzione musicale del Cilento. Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience o scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com.