Agropoli, vertice in Prefettura: chiesta più sicurezza

Questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, si è tenuta una riunione di coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica relativa alla città di Agropoli.

Erano presenti: S.E. il prefetto di Salerno, Francesco Russo, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il comandante del Comando provinciale dei Carabinieri, col. Massimo De Masi, e della Guardia di Finanza, gen.b. Oriol De Luca, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, l’assessore al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo, il vice comandante della Polizia Municipale di Agropoli, cap. Antonio Cantarella.

Il primo cittadino Mutalipassi ha chiesto, anche in virtù del notevole aumento della popolazione in questo periodo dell’anno, di implementare la sicurezza su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione verso i punti nevralgici della movida. Risse, liti ed episodi di violenza hanno limitato notevolmente le occasioni di svago e divertimento in città con tanti giovani che preferiscono ora spostarsi in altre località.