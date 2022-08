Agropoli, ancora una donna investita in centro

AGROPOLI. Ennesimo incidente stradale questa mattina ad Agropoli con il coinvolgimento di un pedone. Una donna, infatti, è stata investita in via Pio X, nei pressi dell’incrocio con via Colombo. Si tratta di uno dei punti più pericolosi della città, dove già si sono verificati altri sinistri.

Donna investita ad Agropoli: i precedenti

Lo scorso anno, proprio nel mese di agosto, venne investito uno straniero. Oggi è toccato ad una 65enne.

Da comprendere la dinamica del sinistro. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Soltanto una settimana fa un altro episodio simile, all’incrocio tra via Piave e via Principe Sanseverino, sempre con un’anziana coinvolta. Anche lei è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari.

Da tempo i residenti chiedono più sicurezza in alcuni punti sensibili della città. In via Pio X una donna perse la vita dopo essere stata investita da un’auto in transito.

Incidente anche a Capaccio

Sempre nella giornata di oggi anche a Capaccio Paestum si è registrato un incidente stradale: un uomo di nazionalità Pakistana ha travolto un 18enne a bordo di un monopattino elettrico. E’ successo in via Francesco Gregorio. Dopo essere stato soccorso è stato trasportato da un’ambulanza del 118 in ospedale per le ferite e le escoriazioni varie riportate.