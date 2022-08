Corleto Monforte, rifiuti abbandonati nel verde: “chi ha visto denunci”

Rifiuti abbandonati nel verde, a margine della carreggiata a Corleto Monforte. Un fenomeno, quello dell’abbandono della spazzatura, che si registra sovente sul territorio e che non fa altro che danneggiare l’ambiente e il suo decoro. L’ultimo episodio è stato segnalato nel centro alburnino, dove ignoti hanno pensato bene di gettare via a margine della strada, la SP 12, in località Morice, una serie di buste contenenti rifiuti.

La loro presenza non è sfuggita a quanti vi transitano e alla stessa amministrazione comunale che attraverso i social ha voluto condannare il gesto.

“Nel 2022 c’è qualche ebete deficiente che ancora abbandona i rifiuti per strada – dicono da palazzo di città – Noi non possiamo controllare e videosorvegliare tutto il territorio, ma Dio vi vede dall’alto e speriamo vi castighi”.

Infine l’appello: “Se qualcuno ha visto o motato qualche macchina o veicolo sospetto, per favore lo segnali, lo dobbiamo al nostro mondo”.