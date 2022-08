Montesano, fulmine in pineta: incendio spento questa mattina

Nel pomeriggio di ieri un fulmine è precipitato in una pineta in territorio comunale di Montesano sulla Marcellana in località Castelluccio causando un incendio. Nonostante l’intensità della pioggia, la fumaiola all’interno del perimetro ha continuato a persistere fino a questa mattina, intensificandosi al punto da rendere necessario l’intervento della Squadra Antincendio Boschivo della CM Vallo di Diano di stanza presso il distaccamento di San Rufo.

La zona, impervia al punto da impossibilitare il raggiungimento sul posto del pickup, non ha scoraggiato la determinazione degli addetti allo spegnimento che hanno proseguito il percorso a piedi. In queste ore è in corso la circoscrizione del perimetro percorso dal fuoco.

A dare manforte agli operai di San Rufo sono giunti anche i colleghi provenienti dalla sede di Padula, e gli idraulico foresti del cantiere di Montesano S/M.