Il 13 agosto una passeggiata sotto le Stelle alla Diga del Carmine

Il 13 agosto 2022 dalle ore 22:00 torna l’iniziativa “Passeggiata sotto le Stelle alla Diga del Carmine” a Cannalonga. Si tratta di un evento ad ingresso libero (non servirà nessuna prenotazione) e giunto alla sua terza edizione che permetterà di visitare la diga di notte. Quest’anno è prevista una novità: sarà possibile portare con sé sedie, tovaglie e teli per visionare le stelle comodamente e passare una bella serata nella proprietà della diga.

La diga del Carmine di Cannalonga

La diga del Carmine di Cannalonga, avendo una capacità di oltre 3.000.000 di metri cubi d’acqua e una quota di fondo di quasi 600 mslm (metri sopra il livello del mare) rientra nella categoria delle grandi dighe.

E’ situata nei comuni di Cannalonga e Moio della Civitella. Questa diga è strategica per il territorio, perché serve per la produzione di energia elettrica e acqua potabile, inoltre, alimenta l’impianti di irrigazione a valle della stessa. Una diga, non adeguata per le visite turistiche e in conseguenza, non aperta al pubblico, solo in casi strettamente eccezionali, viene utilizzata per le visite culturali, scolastiche, universitarie e guidate.

Grazie alla collaborazione del consorzio Irriguo di Vallo della Lucania e lo staff del canale Youtube “Comunicazione e Intrattenimento Cortazzo” è stato possibile organizzare le Passeggiate sotto le Stelle.

Visti i risultati dell’organizzazione della prima e seconda edizione, si è deciso di riproporre l’evento.

Non essendo visitabile, attraverso YouTube sarà presto possibile vedere un documentario sulla diga. Una iniziativa finalizzata a farla conoscere al pubblico.

Il lavoro, che ha avuto una durata di 4 anni, verrà pubblicato il 14 settembre 2022 sul canale YouTube, ma già nel fine mese di agosto verrà presentato al pubblico nella sala socio-culturale a Cannalonga.