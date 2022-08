Santa Marina: inaugura il servizio navetta

Sarà inaugurato domani, martedì 8 agosto 2022 alle ore 10, presso il Comune di Santa Marina, il servizio navetta che collegherà il capoluogo con le frazioni Lupinata e Policastro Bussentino.

“Un servizio essenziale – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – chiesto soprattutto dagli abitanti di Santa Marina e Lupinata, chi amministra una comunità ha il dovere di ascoltare i propri cittadini. Il servizio sarà gratuito e consentirà agli abitanti di Santa Marina e Lupinata di andare a Policastro per fare la spesa, andare al mare, al mercato, ma consentirà anche a chi abita a Policastro di raggiungere Santa Marina per recarsi al Comune, potrà servire anche ai dipendenti comunali per andare al lavoro”.

“Questo servizio è stato offerto anche lo scorso anno ed ha avuto un grande successo, per questo abbiamo deciso di riproporlo anche quest’anno”, ha concluso Fortunato.