L’Almanacco dell’8 agosto 2022

Almanacco dell’8 agosto 2022:

Santi del giorno: San Domenico di Guzmàn (Sacerdote) San Ciriaco di Roma (Diacono e Martire)

San Famiano (Venerato a Gallese)

San Severiano (Martire ad Albano)

Sant’Altmann di Passavia (Passau, Vescovo)

Sant’Emiliano di Cizico (Vescovo e Martire)

Etimologia: Domenico, deriva dall’antico nome latino Dominicus, tratto da dominus, “padrone”, con il significato di “padronale, del padrone”; in epoca cristiana prese il significato di “consacrato al Signore”.

Il nome è molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno:

Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo.

Aforisma del giorno:

Il Papa Bonifacio VIII entrò nella sua dignità come una volpe, vi si condusse come un leone e morì come un cane. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1908 – Primo volo in pubblico dei fratelli Wright: Di fronte allo scarso interesse dell’esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti, dopo il primo storico volo del 17 dicembre 1903.

1956 – Marcinelle, tragedia in miniera: A meno di due settimane dall’affondamento dell’Andrea Doria, l’Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle (versante sud-occidentale del Belgio), per un errore umano, un carrello trancia un cavo elettrico e il conseguente corto circuito provoca un terribile incendio.

1942 – Gandhi e l’indipendenza dell’India La totale chiusura del governo britannico rispetto ad ogni richiesta avanzata dal movimento politico indipendentista indiano, spinge il Mahatma Gandhi a scrivere una risoluzione che non ammette repliche: con Quit India viene chiesto agli inglesi di abbandonare l’India e lasciarne il governo alla sua gente.

1786 – Prima scalata del Monte Bianco: Metti un cercatore di cristalli e un medico, solleticati dall’avventurosa impresa e dal generoso premio in palio, e il tetto delle Alpi smette di essere un luogo impossibile.

Sei nato oggi? Quel che ti si addice è una vita di movimento. Sei nato per spostarti continuamente, viaggiare in paesi lontani, conoscere usi e costumi di popoli diversi dal tuo. Scegli dunque un lavoro che ti permetta di soddisfare questo naturale bisogno e, in amore, aprirai le porte a qualcuno che arriverà da molto lontano.

Celebrità nate in questo giorno:

1937 – Dustin Hoffman: Nato a Los Angeles, Dustin Lee Hoffman appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Attore versatile, capace di recitare qualsiasi ruolo e genere.

1919 – Dino De Laurentiis : Nato a Torre Annunziata, nel napoletano, è stato un produttore cinematografico di grande successo. Ha prodotto film di altissimo rilievo e popolarità.

1879 – Emiliano Zapata: Nato ad Ayala, in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della Rivoluzione messicana.

1961 – The Edge Un funnambolo delle “sei corde”, da cui, a suon di arpeggi e delay, riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile “firma” in tutti i grandi successi degli U2.

Scomparsi oggi:

1959 – Luigi Sturzo Figura simbolo dell’antifascismo, don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell’impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti d’ispirazione cristiana.