Jazz in Laurino: l’evento promuove la lotta al neuroblastoma

LAURINO. “Jazz in Laurino Festival & Workshop” promuove anche quest’anno il valore della ricerca scientifica per la cura del neuroblastoma, tumore tra i più diffusi nell’infanzia e prima causa di morte per malattia entro il primo anno di vita.

Il festival, in programma dal 10 agosto a Laurino, darà infatti l’occasione per sottolineare le finalità dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, impegnata da quasi trent’anni nella raccolta fondi per il sostegno di studi scientifici portati avanti da diversi centri di ricerca italiani.

Da qui il grazie dell’associazione guidata dalla presidente Sara Costa per questo evento organizzato dal Comune di Laurino con la direzione artistica dell’Associazione Liberi Suoni diretta da Angelo Maffia.