Ceraso: provoca un incendio, denunciato anziano

CERASO. Provoca un incendio, denunciato. Protagonista un uomo di 87 anni, residente a Ceraso, il quale dovrà rispondere di incendio colposo e combustione illecita di rifiuti.

Provoca incendio a Ceraso: il caso

I fatti sono accaduti nel weekend. L’anziano si trovava in un terreno di proprietà e stava bruciando rifiuti vegetali e rovi in un terreno.

Purtroppo, però, le fiamme sono sfuggite dal suo controllo, provocando un incendio. L’intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio. Per l’87enne, però, è scattata la denuncia da parte dei carabinieri forestali per l’incendio provocato e per aver dato alle fiamme rovi ed altri rifiuti.