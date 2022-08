L’Almanacco del 7 agosto 2022

Almanacco del 7 agosto 2022:

Santi del giorno: San Donato d’Arezzo (Vescovo)

San Gaetano da Thiene (Sacerdote)

Santa Mafalda (Regina)

Etimologia: Gaetano, il nome è di origine etnica, deriva dal personale latino “Caietanus”, significante “abitante di Gaeta”, la città marittima dell’Italia Meridionale, che trae origine dalla virgiliana nutrice di Enea che lì morì. E’ diffuso soprattutto al Sud, grazie al culto per alcuni santi omonimi.

Proverbio del giorno:

ll sol d’agosto, inganna la massara nell’orto.

Aforisma del giorno:

Non leggo mai un libro prima di recensirlo: ispira così tanti pregiudizi. (Sydney Smith)

Accadde Oggi:

1990 – Delitto di via Poma: La 21enne Simonetta Cesaroni esce di casa alle 15 in un afoso martedì d’agosto, per recarsi agli uffici dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, al 3° piano di un elegante edificio di via Poma, nel rione Prati. Qui presta servizio come contabile e il suo datore di lavoro le ha chiesto un’ultima verifica prima delle ferie. L’ufficio è deserto ed è lei ad aprirlo verso le 16. Si mette al computer consumando nel frattempo un panino. Alle 17,35 riceve una telefonata da una collega e dopo… il silenzio di un atroce destino che griderà giustizia per oltre vent’anni. Tra le 18 e le 19, incontra il suo carnefice che la colpisce violentemente fino a farle perdere i sensi, per poi accanirsi furiosamente sul suo corpo, con ventinove coltellate.

1944 – Presentato Mark I : Lungo 16 metri e pesante 4 tonnellate, il primo calcolatore aritmetico universale, Mark I, viene presentato ufficialmente all’Università di Harvard.

1955 – Prime radioline Sony : A nove anni dalla nascita, la Tokyo Tsushin Kogyo K.K., che tre anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca.

Sei nato oggi? I nati il 7 agosto trovano un’attrazione irresistibile verso tutto ciò che è coperto o segreto. Di solito tale copertura si ritrova nel loro stesso comportamento, ma essi possono anche mostrare un evidente interesse per storie di misteri o di spionaggio, rompicapi e simili. Chi ha un orientamento più accademico o scientifico desidera magari imparare lingue straniere, penetrare nei misteri della storia o interpretare i misteri della natura. In genere queste persone non sono mai così felici come quando possono scoprire qualche “chicca” prima sconosciuta e magari rivelarla a un amico o a un collega. In un certo senso sono come detective, che cercano di portare alla luce la verità e di sfruttarla per scopi interessanti e, perché no, di lucro.

Celebrità nate in questo giorno:

1975 – Charlize Theron: Nata a Benoni, in Sudafrica e successivamente naturalizzata statunitense, è una delle star più sexy di Hollywood.

1956 – Gerry Scotti: Nato a Camporinaldo, frazione del comune pavese di Miradolo Terme, è un popolare conduttore televisivo e showman, volto storico delle reti Mediaset.

1962 – Albertino Nato a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è registrato all’anagrafe con il nome di Sabino Alberto Di Molfetta.

1960 – David Duchovny : “La verità è là fuori” è un mantra che ha ripetuto per anni nei panni di Fox Mulder, personaggio che l’ha consegnato a fama imperitura sul piccolo schermo.