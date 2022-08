Giungano: convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri

Convenzione tra il Comune di Giungano e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Agropoli, è questa l’intenzione dell’Ente guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti.

Ecco il lavoro che svolgerà l’Associazione Nazionale Carabinieri sul territorio comunale di Giungano

L’Associazione Nazionale Carabinieri, ha manifestato la propria volontà e disponibilità, a stipulare con il Comune di Giungano, una convenzione senza scopo di lucro al fine di partecipare sul territorio con l’Organizzazione di volontariato con il ruolo di assistenza, osservazione e segnalazione ai servizi individuati dal Comune di Giungano, durante le manifestazioni a carattere culturale, religioso o ricreativo.

In quest’ottica, l’Associazione si impegna a fornire le prestazioni in manifestazioni come festività religiose, festività pubbliche nazionali e manifestazioni pubbliche locali.

Il servizio svolto dai volontari dell’Associazione, costituisce un’importante risorsa per il Comune, soprattutto nel periodo estivo quando le manifestazioni e gli eventi sono molteplici e c’è più bisogno di controlli e gestione sul territorio comunale.