Agropoli plastic free: distributori di acqua nelle scuole

AGROPOLI. Installazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e medie statali, di fontanini per la distribuzione di acqua liscia e gassata, microfiltrata a temperatura ambiente o fresca, al fine di contrastare l’inquinamento e contenere gli sprechi da plastica.

E’ questa l’intenzione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, che intende perseguire quelli che sono i valori della salvaguardia delle risorse naturale, viaggiando nell’ottica della riduzione di rifiuti, diffondendo, così, sul territorio comunale la valorizzazione del patrimonio idrico e contrasto allo spreco.

A promuovere l’iniziativa, Rosa Lampasona assessore con delega all’ambiente. Nell’ambito di una politica eco sostenibile, risulta fondamentale dotare gli istituti scolastici, di appositi dispositivi per l’erogazione dell’acqua, senza alcun spreco, riducendo quella che è la produzione di rifiuti plastici come bottiglie, imballaggi per l’acqua o altri contenitori.

La distribuzione dell’acqua, opportunamente filtrata, sarà completamente gratuita per alunni e personale scolastico, in servizio presso gli istituti scolastici di competenza comunale.