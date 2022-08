Agropoli, ladri in azione nella notte

Ladri in azione nel corso della notte ad Agropoli. I malviventi sono riusciti ad accedere al Parco Isca degli Alvani, in località Madonna del Carmine, e ad accedere in una villetta dalla quale hanno portato via soldi, oro e borse.

Poi hanno tentato di accedere ad un altra villetta ma l’allarme ha svegliato la proprietaria che affacciandosi ha visto i ladri fuggire via.

Si tratterebbe di tre giovani, alti, magri e con capelli scuri. Il caso è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso.