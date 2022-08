L’Almanacco del 5 agosto 2022

Almanacco del 5 agosto 2022:

Santi del giorno: Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore

Sant’Osvaldo di Northumbria (Re e Martire)

Sant’Emidio (Vescovo e Martire)

Etimologia: Osvaldo, il nome è la traduzione italiana e portoghese di Oswald, di origine sassone. Risulta essere composto da due termini: hos, “dio” e wald, “potere”, il cui significato risultante è “potere divino”. Esistono altre interpretazioni, secondo le quali il significato dei due termini sarebbe “difensore della casa”.

Proverbio del giorno:

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto.

Aforisma del giorno:

Finché una donna riesce a dimostrare dieci anni di meno di sua figlia è completamente soddisfatta. (O. Wilde)

Accadde Oggi:

1974 – Nasce TMC (antenata di La7): In principio era solo la RAI e il monopolio televisivo statale. Prima che il mercato delle frequenze venisse liberalizzato, l’alternativa era rappresentata dalle emittenti locali “libere” (dalla copertura molto limitata) oppure dalle televisioni estere in lingua italiana, il cui segnale era abbastanza potente da essere captato in Italia. Tra queste ultime, Telemontecarlo (TMC) ebbe il maggior seguito e successo. L’emittente trasmetteva dal vicino Principato di Monaco e nel 1990 ottenne la concessione di andare in onda su tutto il territorio nazionale. Si propose come canale generalista con contenuti per famiglie, ma subì la concorrenza della potente corazzata Mediaset ritagliandosi comunque la sua dignità di settimo canale nazionale.

1914 – Arriva il semaforo elettrico Sono le cinque del pomeriggio a Cleveland (Ohio) e una folla di autorità, forze dell’ordine, giornalisti e curiosi si raduna all’incrocio tra la East 105th Street e la Euclid Avenue, per assistere all’inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano.

Sei nato oggi? I nati il 5 agosto sono in grado di prendere decisioni, e poi di conformarvisi, con grande risolutezza e determinazione; anche se per natura sono spesso alquanto emotivi, mostrano una notevole padronanza dei propri sentimenti e cercano di realizzare i propri obiettivi in maniera semplici e naturale. Essi hanno bisogno della libertà di agire rapidamente, di prendere decisioni senza costrizioni: devono perciò conservare una certa indipendenza e possibilità di iniziativa individuale anche se lavorano in un’azienda o in una società.

Celebrità nate in questo giorno:

1930 – Neil Armstrong: Nato a Wapakoneta, nella parte ovest dell’Ohio, Neil Alden Armstrong è stato un astronauta e pilota aeronautico.

1850 – Guy De Maupassant: Nato a Tourville-sur-Arques, nell’Alta Normandia (Francia), fu una delle figure letterarie di spicco della seconda metà dell’Ottocento.

1985 – Annalisa Scarrone Nata a Savona, è una cantautrice italiana nota con il nome d’arte di Annalisa.

Scomparsi oggi

2000 – Alec Guinness: Tra gli attori di scuola britannica è uno dei migliori di sempre, ricordato per la sua eleganza e raffinata ironia.

1962 – Marilyn Monroe: La prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles e morta il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice e cantante.