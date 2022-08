Se anche voi siete appassionati di tennis e volete conoscere quali sono i migliori 5 tennisti italiani, fermatevi 5 minuti e leggete il nostro articolo, per avere uno sguardo maggiore su tutto il mondo del tennis. Se anche voi volete aggiungere qualche cosa alle vostre partite guardate in tv, consigliamo il sito di Novibet, leader nelle scommesse di tessuti online. Clicca qui per vedere il sito

Matteo Berrettini

Uno dei migliori giovani nel tennis italiano attuale è proprio il ROmano Matteo Berrettini, che è riuscito a far incantare il mondo con il suo stile elegante per il gioco del tennis. Posizione 6 nel ranking internazionale a inizio 2022, Matteo ha vinto 5 titoli ATP con le sue innumerevoli vittoria. In Finale a Wimbledon 2021 Berrettini è riuscito ad essere battuto solamente da Novak Djokovic.

Classe 1996, sicuramente e risulta essere un tennista molto completo e dalle grandi doti come vincitore dei grand slam del tennis mondiale.



Jannik Sinner

Un altro giovanissimo di Bolzano classe 2001, risulta esere uno dei verie proipiru pobn tti caridinete tdel tesniss italiano. Sicuramente ha ancora molto strada d a gara e, ma le sue giocate risultano essere da vero fuoriclasse per l’età che ha. In genere a inizio 2022 ha occupato la decima posizione nel ranking ATP, con una fortissima dote per quanto riguarda il cemento. Abbiamo visto vincere 4 tornei e una finale di Master 1000, ma anche una grandissima giocata a Miami.

Sicuramente un nome che nei prossimi anni sentiremo molto pronunciare per quanto riguarda il Tennis italiano.

Nicola Pietrangeli

E’ stato uno dei migliori fuoriclasse in italia per quanto riguarda il Tenshin con due edizioni vinte del Roland Garros con una semifinale Wimbledon, Molto forte sulla terra rossa, ha vinto 44 tornei, con un gioco molto impressionante per tutto il mondo del tessina italiano: Carriera piena di emozioni, visen riscoprendo come uno dei migliori tennisti italiani di tutti i tempi

Adriano Panatta

Una vera e propria icona per il tessile italiano. Ha vinto una serie di tornei molto importanti nella sua carriera a con l’aggiunta di un Roland Garros, battendo uno dei migliori tunisi dello scorso secolo. Adriano ha avuto una serie di vittorie per il Famoso Bjorn Borg, con 6 tornei conquistati

Corrado Barazzutti

Uno dei migliori tessuti degli anni 70 ha vinto 307 vittorie e 222 sconfitte da singolo. Ricordato per essere arrivato alle semifinali del Roland Garros e US Open, ma vincitore della Coppa Davis. Capitano e giocatore della nazionale della Fed Cup ha vinto 4 titoli mondiali in questo nuovo millennio. SIcuramente uno dei migliori tennisti di sempre ricordato anche per la sua dote carismatica

Tra tutti questi tennisti, probabilmente ce ne sono anche nuvoi altri, ma per supprotare la nzaionale di tennis itlaiano con i vostri pronostici, potete utilizzare la piattaforma di scommesse di Novibet, che mette a disposizione ua serie di giocate molto interessanti per quanto riguarda il panorama del tessin mondiale.

Molte persone infatti utilizzano le scommesse con il tennis perché risultano essere alcune delle più probabili per le vittorie e in generale utili essendo delle vere e proprie vincite quasi assicurate .