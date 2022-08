Attilio Romano è il nuovo vicesindaco di Casalbuono

Attilio Romano, già sindaco di Casalbuono, è il nuovo vicesindaco dell’amministrazione comunale guidata da Carmine Adinolfi. Prende il posto di Rosa Maria Ferraro, scomparsa nelle scorse settimane.

«Il Sindaco mi ha notificato l’incarico di attribuzione delle funzioni di vicesindaco in sostituzione della cara Rosella – ha detto Romano – Sarà un incarico di grande responsabilità, lo ricoprirò nella memoria di Rosella che è stata per tutti noi unica ed un grande esempio di vita, dimostrando di essere una grande combattente e dando tutta se stessa sia per la sua famiglia che per la sua comunità».

«Svolgerò – continua Romano – il nuovo compito tenendo ben presente che lei era non solo generosa e disponibile, ma anche garbata ed equilibrata, quest’ultima qualità è diventata merce rarissima. Anche stasera durante il Consiglio comunale ci siamo emozionati e l’abbiamo ricordata in diversi momenti e le dedicheremo lo spettacolo teatrale di domenica prossima presso il nostro Auditorium, dove si parlerà di donne, di violenza e di emancipazione che erano i temi di cui si è sempre occupata. Chi lascia ricordi così belli, così intensi e così tanto riconosciuti, termina il neo vicesindaco di Casalbuono, continua vivere nel cuore delle persone che frequentava!”».

Attilio Romano ha ricoperto la carica di sindaco per ben tre mandati. Oggi è presidente del Gal Vallo di Diano.