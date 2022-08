Agropoli: tuffo nella storia con la rievocazione del passaggio di Alfonso D’Aragona

Un tuffo nella storia per immergersi nell’epoca a cavallo tra Medioevo e Rinascimento: il prossimo 9 agosto il centro di Agropoli e il borgo antico saranno palcoscenico d’eccezione della rievocazione storica “Alfonso D’Aragona Duca di Calabria in visita ad Agropoli”.

Bandiere colorate e stendardi, decine di figuranti in costume d’epoca che passeggiano sul corso e tra i vicoli del borgo antico e un sontuoso corteo storico con abiti d’epoca, porteranno il visitatore a rivivere un evento storico accaduto tra il 5 e il 6 agosto 1487, quando Alfonso D’Aragona dopo la sosta ad Eboli, si fermò al castello di Agropoli per controllare l’andamento dei lavori di ristrutturazione della fortezza.

Cittadini e vacanzieri avranno la possibilità di passeggiare per le strade di Agropoli osservando personaggi in abiti storici, gustando le delizie offerte dagli stand gastronomici o entrare nel vivo della rappresentazione, noleggiando abiti del tempo per adulti e bambini.

La rappresentazione, promossa dall’assessore Roberto Apicella, partirà alle ore 20.30 dal Castello Angioino Aragonese con un percorso che toccherà gli Scaloni Ennio Balbo, via Filippo Patella, via Mazzini, piazza delle Mercanzie, Corso Garibaldi e piazza Vittorio Veneto. Alle ore 22.00, poi, l’evento entra nel vivo al castello.