Stagione 22-23: doppio annuncio per l’Agropoli, Polisportiva a Polla, amichevole per la Gelbison

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: triangolare per la Gelbison

Il prossimo 20 agosto al campo sportivo di “S. Elena” di Laurino ci sarà un triangolare con in campo la Gelbison, il Brera e i locali dell’Asd Laurino. Nota per la squadra dilettantistica lombarda che milita in Prima Categoria con calciatori in rosa di ben 14 nazioni diverse.

Polisportiva Santa Maria in ritiro a Polla

Da ieri i giallorossi lavorano nel ritiro di Polla dopo il pre-ritiro a Santa Maria di Castellabate. La cittadina del Vallo di Diano è sede del ritiro dei cilentani per il secondo anno consecutivo. La truppa di capitan Campanella è stata accolta al “Medici” dai saluti del sindaco Massimo Loviso, dell’assessore Federica Mignoli e del presidente del Consiglio, Giovanni Corleto.

Agropoli: doppio innesto per i delfini

Dopo tre stagioni passate con il Lions Montemiletto il centrocampista argentino 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗚𝗮𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 è un nuovo calciatore dell’US Agropoli. Dotato di grande tecnica è stato uno dei migliori calciatori della passata stagione di Eccellenza avendo raggiunto i quarti di finale dei playoff disputati proprio contro i delfini.

Ritorno invece per Raffaele Vuolo. Il classe 2000 dopo aver disputato una stagione di vertice con i delfini e dopo aver festeggiato la promozione in Serie D con la maglia dell’Angri giocherà di nuovo nel Cilento. Si rinnova per lui anche il binomio con mister Turco che lo allenerà per il terzo anno consecutivo.