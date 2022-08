Siccità: ancora in calo il volume dei bacini in Cilento

In Campania, ad inizio agosto, rispetto alla settimana precedente si registrano 16 incrementi dei livelli idrometrici, 9 cali e 4 invarianze nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. In particolare nel Cilento il Sele vede ridursi i deficit in bassa valle e ridurre gli attivi a monte. Si segnala in deciso calo il volume dei bacini del Cilento.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania).

Il fiume Sele si presenta rispetto a 7 giorni fa contrastato: a valle della diga traversa di Persano, il calo di Albanella (-1 cm.) porta il livello a 15 cm. sullo zero idrometrico.

Rispetto ai valori medi 2018-2021, il Sele presenta livelli idrometrici inferiori di 15 cm. ad Albanella (dato in miglioramento rispetto a 7 giorni fa), mentre più a monte, a Contursi, calando a +152 cm, sulla settimana precedente esprime un valore maggiore della media di 5 cm.: positivo ma in peggioramento rispetto al 25 luglio.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo su 7 giorni fa a circa 11,9 milioni di metri3, contiene il 48% della sua capacità e con un volume inferiore dell’21,86% rispetto ad un anno fa.