Campagna vaccinale: ecco i prossimi appuntamenti in Cilento

Prosegue anche nel Cilento la campagna vaccinale anticovid. Oggi (mercoledì 3 agosto) appuntamento a Castelnuovo Cilento dalle 15 alle 18:30. Presso il centro vaccinale di Velina sarà possibile sottoporsi devono sottoporsi alla seconda dose booster (quarta dose) di vaccino Anti-covid19 e cioè tutti coloro che hanno più di 60 anni di età, gli over 60, e tutte le persone che hanno delle fragilità, a partire dai 12 anni di età.

Verranno sottoposti all’inoculazione del vaccino anche coloro che non hanno iniziato il ciclo di vaccinazione, né il primo ciclo di richiamo

La precedenza verrà data alle persone convocate ma a nessuno sarà negata la vaccinazione, anche se non prenotato o convocato.

“Ricordo che la quarta dose va somministrata a 120 giorni di distanza dalla terza dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo ( terza dose), tenendo come riferimento la data del primo tampone positivo”, ha detto il sindaco Eros Lamaida.

Saranno quattro, invece, le sedute vaccinali ad Agropoli nel mese di agosto: il 6, il 9, il 17 e il 26. Il 6 agosto appuntamento al centro vaccinale di via Taverne dalle ore 9 alle 12; nelle altre date dalle ore 15 alle 18. Disponibili 200 vaccini per ogni seduta, per gli over 60 e le categorie fragili.

Infine a Caselle in Pittari l’appuntamento per le vaccinazioni anti-covid è per sabato 6 agosto dalle ore 13 alle ore 18 presso l’ufficio infermieristico di via Pozzo.