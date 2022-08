Agropoli: sorveglianza privata al porto, ma non mancano perplessità

AGROPOLI. Con l’avvio del mese di agosto ha preso il via un servizio di vigilanza armata notturna presso il porto di Agropoli. Ad assicurarlo l’istituto di vigilanza “La Torre” che avrà una pattuglia fissa sul posto per controllare i pontili comunali e privati, oltre all’intera area portuale.

Sorveglianza al porto di Agropoli: l’iniziativa

Una buona notizia per quanti da tempo chiedevano più controlli e che arriva anche a margine di un episodio di cronaca, con un incendio doloso di una imbarcazione ormeggiata presso il molo di sopraflutto.

Il commento

«Una scelta compiuta in condivisione con i pontilisti privati che subito hanno sposato la proposta dell’assessore Giuseppe Di Filippo, che ringrazio. Diamo in questo modo maggiore ordine e sicurezza ad uno dei luoghi più frequentati durante il periodo estivo», ha detto il sindaco Mutalipassi.

Le perplessità

La proposta dell’amministrazione comunale, però, non ha mancato di causare perplessità. In molti si chiedono per quale motivo i controlli debbano interessare solo l’area portuale, dove peraltro esiste già un servizio di guardiania presso i ponti.

In passato anche i residenti delle periferie avevano lanciato un appello al Comune affinché venisse attivato un servizio di vigilanza privata