A Sapri la presentazione di “Emozioni”, raccolta di poesie di Dora Capobianco

SAPRI. Giovedì 4 agosto alle ore 20.30 presso i giardini della Villa Comunale, si terrà la presentazione della raccolta di poesie “Emozioni”. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon in sinergia con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura, e la Pro-loco del Comune di Sapri, all’incontro sarà presente l’autrice Dora Capobianco. Dopo i saluti da parte del presidente dell’Associazione Culturale Proudhon Vincenzo Folgieri, dialogherà con l’ospite Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista, insieme ad Antonella Grippo giornalista e analista politico, la lettura ed il commento di una selezione delle poesie della raccolta, sarà affidata a Fabia Caputo.

Emozioni di Dora Capobianco è una raccolta lirica in cui l’autrice affida alla poesia il compito di dare voce ai temi più intimi del cuore e dell’Io. Con parole che sussurrano dolcemente ed altre che graffiano con durezza, l’autrice traccia nella carta immagini che si intrecciano in un delicato quadro, riuscendo a trasmettere la forza e la fragilità delle emozioni umane, anche alla luce di una costante incertezza, una crisi profonda e uno stravolgimento che hanno scosso il mondo fino alle sue fondamenta. Evocativi sono i versi che si susseguono e che accompagnano la lettura di pagina in pagina, in un flusso di emozioni, dalle più crude e violente, che attanagliano l’animo, alle più tenere e rassicuranti, che confortano il cuore. Una raccolta che dal primo verso fino all’ultimo guida il lettore come il canto di una sirena attraverso sentieri impervi.

Dora Capobianco vive a Torre Orsaia, in provincia di Salerno, dove è nata. Ha seguito i suoi studi a Salerno, completandoli con la Laurea in Materie Letterarie, presso L’Istituto Universitario di Magistero. Ha svolto la sua attività di docente, nelle scuole superiori, a Maratea, dove è vissuta per l’attività professionale del marito. Ha pubblicato la sua prima silloge poetica Bagliori nella Memoria nel 2006 e successivamente due romanzi: Il tesoro di don Scipione nel 2013 e Storia di una famiglia nel 2017.