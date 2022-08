VII edizione del Premio Nazionale “Cilento Poesia” a Salento

Il 10 agosto, alle ore 21.00, presso la piazza Municipio di Salento, comune che grazie al sindacoGabriele De Marco ha offerto la sua disponibilità alla realizzazione del premio, si parlerà anche di Empatismo, il nuovo Movimento letterario-artistico-filosofico e culturale della contemporaneità basato sul “Nuovo Manifesto sulle Arti” scritto da Menotti Lerro e Antonello Pelliccia nel 2019.

Valerio Magrelli e Tiziano Rossi si aggiudicano la Settima edizione del Premio Nazionale “Cilento Poesia” curato dal poeta, scrittore, drammaturgo e docente universitario Menotti Lerro. I due autorevoli poeti entrano così a far parte del prestigioso albo d’oro che ha in passato iscritto al suo interno nomi quali Davide Rondoni, Milo De Angelis, Roberto Carifi, Franco Loi, Vivian Lamarque, Giampiero Neri, Elio Pecora e Dacia Maraini, oltre che ai critici Remo Bodei, Francesco D’Episcopo e Umberto Curi per la sezione a loro dedicata.

La cerimonia di premiazione si terrà, come di consueto, nella mitica notte di San Lorenzo, il 10 agosto, alle ore 21.00, presso la piazza Municipio di Salento – “Paese della Poesia” e vertice, insieme ad Omignano – “Paese degli Aforismi” e Vallo della Lucania – “Sede del Centro Contemporaneo delle Arti”, del nuovo Movimento letterario-artistico-filosofico e culturale noto come Scuola Empatica / Empatismo, sorto in Italia nel 2020 con epicentro nel Cilento.