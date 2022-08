Continua a bruciare il Cilento: vasto incendio a Pisciotta

PISCIOTTA. Continua a bruciare il Cilento e in particolare l’area sud del comprensorio e il Golfo di Policatro. Ieri diversi roghi si sono registrati tra Vibonati e Sapri, costringendo gli uomini delle squadre antincendio agli straordinari per avere la meglio sulle fiamme (leggi qui).

Incendi a Pisciotta

Oggi problemi si stanno registrando a Pisciotta. Da questa mattina all’alba, infatti, sono in corso due incendi, uno in località Angiemo ed un altro presso il bivio Sant’Antonio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e gli uomini della Protezione Civile. Distrutta un’ampia zona verde collinare. Un danno ambientale e paesaggistico che devasta il territorio.

Le operazioni di spegnimento non sono semplici considerato che si tratta di una zona in alcuni tratti difficilmente raggiungibile. Le fiamme hanno anche rischiato di avvicinarsi ad alcune abitazioni, ma per fortuna al momento nessuna casa è stata interessata.

L’origine del rogo potrebbe essere dolosa.