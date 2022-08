Incendi in Cilento: squadre della CM Bussento – Lambro e Mingardo al lavoro

Giornata intensa quella di oggi per circa 29 addetti allo spegnimento dei nuclei AIB – Antincendio boschivo – della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo. Le squadre, già impegnate a partire dal primo pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio, hanno ripreso le attività di controllo dell’incendio sviluppatosi in Loc. Vallescura/Tempitello nel Comune di Vibonati, dalle ore 6.00 di questa mattina.

A causa delle impervie condizioni orografiche della zona, come mostrano le immagini, è stato necessario l’intervento di un DOS – Direttore Operazioni Spegnimento – per richiedere il presidio di mezzi aerei a supporto della lotta attiva svolta da terra dalle squadre AIB.

Per le avverse condizioni meteo-climatiche odierne, è stato necessario attivare tutte le 9 squadre AIB della Comunità Montana, oltre ai 7 mezzi preposti allo spegnimento. 29 addetti stanno operando in questi minuti in sinergia con i Vigili del Fuoco, nelle situazioni di interfaccia con l’abitato, su 9 focolai attivi in 5 Comuni: Vibonati (2 località), Sapri (2 località) Centola (2 località), San Giovanni a Piro e Ascea (2 località).

L’unico presidio di forze a difesa attiva del territorio è quello messo in campo dalla Comunità Montana, non potendo contare per l’area interessata sulle risorse del volontariato e della Società pubblica regionale (SMA), messe in campo dalla Regione in altri territori.