Ad Ascea due serate all’insegna del cinema documentario

Mediterraneo Video Festival, in occasione dei suoi 25 anni, organizza per il suo pubblico, presso la sede ufficiale del Festival – Archivio ACM palazzo De Dominicis-Ricci in sala conferenze, due serate all’insegna del cinema documentario.

Venerdì 5 agosto verrà proiettato il film Eduardo la Vita che Continua di Francesco Saponaro, mentre venerdì 19 agosto sarà la volta di La Casa delle Stelle di Antonello Carboni. Le proiezioni inizieranno alle ore 20.

Gli eventi saranno anche l’occasione per avere anticipazioni riguardo la 25esima edizione del festival, quest’anno nuovamente itinerante, che si terrà a Stella Cilento, Mandia, Terradura e Ascea.

Gli eventi sono gratuiti e solo a scopo divulgativo.