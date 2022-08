Polla: Andrea Covotta, direttore Rai Quirinale, presenta il suo libro. I dettagli

“Il libro racconta la storia politica italiana del dopoguerra analizzata attraverso la lungimirante visione di alcune personalità che hanno costruito gli equilibri politici del nostro Paese.

Una lettura, con luci e ombre, che partendo da De Gasperi e Moro, prosegue narrando la storia dei loro eredi migliori: Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet e Roberto Ruffilli, vittime della mafia o del terrorismo.

Il volume di Andrea Covotta cerca di riannodare il filo di quegli eventi mettendoli in analogia col periodo attuale, caratterizzato da una eccessiva personalizzazione e con il passaggio dalla rappresentanza alla rappresentazione. Metaforicamente, quindi, si può dire che la politica dell’equilibrio e della mediazione sia rimasta chiusa all’interno del bagagliaio di una Renault 4 rossa”.​ ​

Andrea Covotta, giornalista, è stato vicedirettore del Tg2 e attualmente dirige Rai Quirinale, la struttura che si occupa delle trasmissioni televisive dal Palazzo del Quirinale. Da giornalista parlamentare ha seguito i principali avvenimenti politici: dibattiti parlamentari, vertici tra capi di stato in ambito europeo e internazionale, vertici Nato, G8 e G14 e riunioni del consiglio europeo di Bruxelles.

L’incontro è organizzato nell’ambito della Rassegna letteraria “Incontri in Biblioteca” voluta dalla Proloco di Polla, il Comune di Polla, in collaborazione con l’Associazione Voltapagina.

Sette incontri con sette autori per presentare le emozioni, i concetti, le storie e le esperienze che in sette libri, le parole esprimono in forme, misure, stili diversi e personali.