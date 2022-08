Dopo quattro aborti e una nuova gravidanza ad alto rischio, Carmela ha il suo primo bimbo

Grande preoccupazione per la signora Smimmo Carmela di 40 anni e del marito Dello Ioio Raffaele di Montoro nell’apprendere nel mese di settembre che la signora era nuovamente in attesa; infatti le quattro gravidanze precedenti si erano interrotte con aborti anche tardivi ( al quinto mese ).

Si sono rivolti al dr. Raffaele Petta, esperto in Gravidanze a Rischio, che provvedeva subito ad impostare una terapia medica e chirurgica per prevenire ulteriori aborti.

Alla 25° settimana si verifico’ una improvvisa ed imponente emorragia per cui fu ricoverata in urgenza nel Reparto di Ostetricia diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni della Clinica Malzoni di Avellino dove fu operata in urgenza di taglio cesareo dal dr. Giuseppe Casarella.

Alle ore 21,50 nasceva il piccolo Domenico del peso di 650 grammi affidato al Primario della Terapia Intensiva Neonatale della Malzoni,dr. Angelo Izzo.

“ Non era tanto il peso ( abbiamo avuto altri bimbi con lo stesso peso o addiritura inferiore ) a preoccuparci ma l’estrema prematurita’ che esponeva il piccolo a gravi problemi respiratori,cerebrali,visivi etc.” afferma il dr. Izzo.

Il piccolo fu immediatamente intubato per oltre 20 giorni,in nasocannula per 2 mesi ed in ossigenoterapia per tre mesi; il 30 luglio, dopo oltre sei mesi di ricovero nella TIN della Malzoni, il piccolo Domenico, che ha raggiunto il peso di kg. 3,100,e’ stato dimesso e da tutti gli accertamenti eseguiti,e’ risultato in perfetta salute senza nessun problema.

“Sentiamo il dovere di ringraziare tutto il Personale della Clinica Malzoni ed in particolare le Ostetriche e le Infermiere del Reparto di Ostetricia, i Medici e le Infermiere della TIN che hanno reso possibile questo miracolo e quando sara’ grande racconteremo questa meravigliosa storia al piccolo Domenico “ affermano la signora Carmela ed il marito Raffaele.