Sessa Cilento: interventi di manutenzione al campo sportivo alla frazione San Mango

SESSA CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gerardo Botti, nell’ambito del PNRR, programma interventi di riqualificazione dell‘impianto sportivo “Giannicola Bonadies” alla frazione San Mango.

Manutenzione del campo sportivo a San Mango: il progetto

Nello specifico gli interventi messi in campo saranno di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’importo complessivo di € 1.000.000,00; di cui € 700.000,00 e € 300.000,00 di somme messe a disposizione.

Tra gli obiettivi dell’amministrazione, c’è quello di rendere maggiormente fruibil, uno tra i primi punti di aggregazione tra giovani, rappresentando un luogo di socialità per chi pratica le attività sportive, in modo amatoriale. Si procederà, perciò, ad una messa in sicurezza dell’intero campo sportivo.

Il progetto, rientra nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al quale il Comune di Sessa Cilento fa riferimento per poterlo candidare a finanziamento anche a valere sui fondi del CIS Salerno o altra fonte di finanziamento statale.