Oceansfour, il superyatch in rada a Policastro

Arriva a Policastro Oceans Four, il lussuoso yatch della gamma 460 Explorer Sanlorenzo del marchio Massimo Perotti. Si tratta di superyacht di 460 tonnellate di stazza in appena 42,2 metri di lunghezza, con scafo dislocante in acciaio e sovrastruttura in alluminio.

Oceans Four può ospitare dieci persone più sette di equipaggio. L’imbarcazione varata nel 2017, attualmente viene noleggiata per traversate di lusso.

Oceans Four batte bandiera maltese e arriva dal porto di Napoli. Precedentemente aveva toccato anche i porti di Fiumicino e La Spezia.