Vibonati, concesso locale all’Asl per l’UO di Salute Mentale

VIBONATI. Il Comune di Vibonati ha scelto di assegnare un locale all’Asl Salerno per l’allocazione dell’Unità Operativa di Salute Mentale e struttura semi-residenziale in procinto di essere trasferita dall’attuale sede di Sapri.

Locale di Vibonati concesso all’Asl

A seguito delle comunicazione l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuel Borrelli, ha scelto di concedere in comodato l’immobile comunale di via Torre a Villammare. L’immobile verrà concesso in comodato gratuito al fine di garantire il servizio.

Il commento

«L’operazione è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico della comunità locale, alla fruizione di un servizio, avvantaggiata dal mantenimento sul territorio degli uffici relativi», osservano da palazzo di città.